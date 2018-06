Naast Aziatische bosmug nu ook Aziatische tijgermug in Flevoland

Hoewel het aantal Aziatische bosmuggen in de provincie Flevoland blijft toenemen, ligt de bestrijding van de exotische muggen momenteel stil. Intussen is naast de Aziatische bosmug ook de Aziatische tijgermug in Flevoland opgedoken.