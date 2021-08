Nachtmerrie voor ondernemers in Dronten: uitslaande brand verwoest hun bedrijfspand

Schade groot

De uitslaande brand vormde ook een bedreiging voor omliggende panden, maar de brandweer wist uiteindelijk te voorkomen dat het vuur oversloeg. Bij de brand kwam veel rook vrij, dat trok over het industrieterrein. Afgezien van wat stank gaf dat verder geen problemen voor de omgeving. Na 05.00 uur vanochtend werd het sein ‘brand meester’ gegeven en was het een kwestie van nablussen.

De schade is groot: het gebouw is volledig uitgebrand. In het pand zaten drie bedrijven gevestigd, hun inboedel kan als verloren worden beschouwd. Er vielen geen slachtoffers, laat de Brandweer Flevoland via Twitter weten. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.