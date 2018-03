Nagele in Balans beste duurzaamheidsplan

Werkstraf geëist na ongeluk waarbij man (58) uit Lelystad om leven kwam

30 maart Tegen de 26-jarige Anouk F. uit Amersfoort is vrijdag 240 uur werkstraf geëist. De Amersfoortse heeft volgens het OM op een zeer donker stuk snelweg bij Almere een dodelijk ongeluk veroorzaakt. De officier van justitie was ervan overtuigd dat de Amersfoortse achter het stuur in slaap is gevallen. De officier eiste ook een rijontzegging van een jaar.