Nagele krijgt flink bedrag voor fietspad en uitkijktoren

De 508.000 euro is afkomstig uit de Erfgoed Deal. Bij dit samenwerkingsverband werken het Rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om plekken in Nederland te ondersteunen die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen.

Bijzondere architectuur

Nagele is als project toegevoegd in de vierde ronde van de Erfgoed Deal. Het doel van het project is bewoners en bezoekers kennis te laten maken met de historie, bijzondere architectuur en samenhang met plekken als Urk, Werelderfgoed Schokland, het Waterloopbos en van het verhaal van de pionierende mens in het ‘nieuwe land’.

Concreet komt er door het geld een fietspad tussen Nagele en Schokland en uitkijktoren in Nagele die uitzicht geeft over de plattedaken en Schokland. Tevens wordt het bestaande museum gemoderniseerd, komt er in het multifunctionele centrum Rietveld horeca en komen er in de straten borden met informatie over de identiteit van Nagele. Ook de gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland leveren een bijdrage aan alle plannen.

Positieve impuls

,,Ik verwacht dat inwoners van Nagele sociaal en economisch profijt gaan krijgen van deze rijksbijdrage. Door verbetering van het voorzieningenniveau en het vergroten van de leefbaarheid in het dorp”, zegt wethouder Marian Uitdewilligen. ,,Het doel is om op deze manier Nagele in de volle breedte een positieve impuls te geven.”

