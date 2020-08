Nageler (25) aanjager van Nederland Bedankt: ‘we zetten coronahelden in het zonnetje en leggen ze in de watten’

Nederland Bedankt bundelt verhalen van mensen die zich de afgelopen maanden op een bijzondere, inspirerende manier hebben ingezet voor de maatschappij. Iedereen die aan het woord komt in het boek krijgt een luxe overnachting of restaurant-bon cadeau. ,,We zetten ze in het zonnetje en leggen ze in de watten’’, zegt Jukema, een van de aanjagers van het project. ,,Het boek moet je zien als uithangbord van alle gebeurtenissen in ons land, in een tijd van tegenspoed. Over tien, twintig jaar, kun je je bijna niet meer voorstellen hoe het was‘’, vertelt hij in een monoloog.’’