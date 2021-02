Nathalie (40) is doodziek, maar haar laatste levensfase zit vol coronaregels: ‘Geen herinneringen kunnen maken, is óók lijden’

Update Walibi is niet schuldig aan ernstig kartonge­luk: ‘Deden alles om dit te voorkomen’

10 februari Walibi in Biddinghuizen heeft geen schuld aan het kartongeluk, waarbij Shaad Shah uit Almere ernstig gewond raakte. Volgens de rechtbank in Amsterdam staat niet vast dat medewerkers onvoldoende instructies gaven of dat de kart technisch niet in orde was.