Nationaal park in Flevoland: amper 50 jaar oud, maar nu al gastheer van 3.219 soorten dieren en planten

Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland telt minstens 3.219 verschillende soorten dieren en planten. Dat is meer dan Staatsbosbeheer begin 2021 op had gerekend. De plant- en diersoorten zijn naar voren gekomen uit tellingen van 2.813 waarnemers.

De telling is onderdeel van het ‘2021 Soortenjaar’, een initiatief van Staatsbosbeheer, het park zelf en waarnemeningen.nl. Via een speciale Bioblitzpagina konden mensen die zich in het gebied begaven, zelf met behulp van een foto checken of het door hen gespotte dier een nieuw ontdekte soort betrof in het natuurgebied.

Nationaal Park Nieuw Land beslaat een gebied waartoe ook de Marker Wadden en Oostvaardersplassen behoren.

Volledig scherm Nationaal Park Nieuw Land beslaat onder anderen de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden. © provincie Flevoland

Boswachter blij

De uiteindelijk telling overtrof alle verwachtingen van boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer. ,,We hoopten op 2.021 verschillende soorten dieren, planten, mossen en paddenstoelen.’’

De verwachtingen waren volgens hem niet zo hoog gespannen vanwege de samenstelling van de bodem. Die bestaat immers voornamelijk uit zeeklei, een grondsoort waarop minder variatie in soorten mogelijk is dan op andere bodemsoorten in Nederland.

Kuypers nog steeds enthousiast: ,,Het streefaantal werd echter in juni al gehaald en op 31 december 2021 stond de teller zelfs op 3.205 verschillende soorten. Inmiddels zijn dat er 3.219.’’

Quote In totaal hebben 2.800 waarnemers gezorgd voor 110 duizend waarnemin­gen, waarvan 80 duizend vogels Hans Erik Kuypers, Boswachter Oostvaardersplassen

Zeldzame plantensoort

Het teljaar heeft niet alleen aangetoond dat de polder meer soorten herbergt, maar ook dat sommige soorten het extreem goed doen. Hier en daar overwoekeren die planten ander groen. Zo zijn grote hoeveelheden moerasandijvie gevonden, een plantensoort die elders in heel Europa zeldzaam is.

Wie verder in het oog springen: er werden 492 soorten nachtvlinders geteld en 254 vogelsoorten, waaronder zeearenden en cetti’s zangers. De Oostvaardersplassen, deel van het nationale park, zijn Europees vogelreservaat.

Volledig scherm Boswachter Hans Erik Kuypers van Staatsbosbeheer toen hij eind oktober dierenactiviste Annemieke van Straaten en politica Caroline van der Plas (uiterst links) rondleidde door de Oostvaardersplassen. © Foto Freddy Schinkel

Kleine Klapekster

Het meest fascinerende vond de boswachter van Oostvaardersplassen echter het enthousiasme waarmee ‘de mens’ het gebied is ingegaan tijdens het themajaar. ,,In totaal hebben ruim 2.800 waarnemers gezorgd voor 110 duizend waarnemingen, waarvan 80 duizend vogels. En uit alle waarnemingen zijn dus 3.219 verschillende soorten naar voren gekomen, waaronder ook zeven amfibieën en reptielen.’’

Of er bijzondere soorten tussen de vogelwaarnemingen zaten? ,,De zeearend is door 3 duizend mensen gespot en de flamingo is gezien bij de Marker Wadden. Maar ook bijzonder zijn de waarnemingen van een zeldzame schreeuwarend, de bruine boszanger en de kleine klapekster. Van die laatste had ik zelf nog nooit gehoord, eerlijk gezegd.’’