Natuurmonumenten erkent nu dat er toch ‘minder schone’ bagger is gebruikt voor Marker Wadden

Marco bakt al jaren brood voor onderzoek naar zeer zeldzame vorm van kanker waar zijn vrouw Marloes aan lijdt

Marloes van Esterik ontdekte in 2016 een knobbeltje in haar borst. Dit bleek phyllodes type-borderline te zijn, een zeldzame vorm van borstkanker. Haar echtgenoot Marco bakt onder andere broodjes om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar phyllodes in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Vandaag maakte hij bekend al 10.000 euro te hebben opgehaald.

4 februari