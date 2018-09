Het is een van de hoogtepunten in de viering van ‘100 jaar Zuiderzeewet’, de onthulling van een monument bij het Waterloopbos bij Marknesse. Dat gebeurt op 27 september. Het feestelijke feit wordt gevolgd door een bijzonder weekend voor duizenden gasten uit de regio. Vijf vragen aan boswachter Ingrid Scholten, die betrokken is bij de organisatie.

Waterloopbos, wat is dat?

,,Het is dé plek in Nederland waar we onze kennis op het vlak van watermanagement hebben opgedaan. Wat hadden natuurlijk al eeuwen ervaring in de strijd tegen het water, maar hier is dat wetenschappelijk gemaakt. De kennis die hier is opgedaan is de basis voor de veiligheid van ons land. Het is opgebouwd in de jaren vijftig en met schaalmodellen werd de kracht van golfslag op bouwwerken nagebouwd. En dat heeft gewerkt tot 1996. Tot die tijd was het altijd verboden terrein voor publiek. Nu is het in beheer bij Natuurmonumenten.”

En wat voor een monument wordt er onthuld?

,,Een van de objecten in het bos, de Deltagoot, een enorm betonnen complex, is door kunstenaars Ronald Rietveld en Erick de Lyon onder handen genomen. Zij hebben een golfbeweging in het beton weten te krijgen. En omdat het geheel in het water ligt komt die beweging ook weer terug in de grote waterspiegel. Dat levert een fotogeniek beeld op.”

En daarna is er feest?

,, Op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 houden we met het publiek onder de titel ‘Waterloopbos. LICHT aan!’ een avondexcursie. Belangstellenden moeten zich daarvoor vantevoren aanmelden. We hebben per avond ruimte voor 2000 mensen. Normaal mag je alleen van zonsopgang tot zonsondergang in het bos zijn, maar nu maken we daarop eenmalig een uitzondering. Zo kun je het bos en de waterloopkundige objecten op een andere manier beleven. Het is een wandeling van 2 km langs in totaal vijf plekken die er uitgelicht worden. Dat doen we door belichting, maar ook door filmbeelden. Het is de bedoeling dat deelnemers zelf hun zaklantaarns meenemen. Voor de sfeer, maar ook de pioniersgeest te symboliseren die hier altijd geheerst heeft”.

Als het een succes wordt, doen jullie het dan vaker?

,,Nee, dat gaat niet. We kunnen dit doen dankzij een subsidie van de gemeente Flevoland. Dit is te groot en te duur voor ons om alleen te doen. Daar hebben we een partner voor nodig. Dus het is echt eenmalig, hoewel het waterloopbos daarna – net als nu - natuurlijk gewoon open is voor publiek.”