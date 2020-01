Natuurmonumenten uit zorgen over zonnepark bij ingang Waterloopbos

Daniëls heeft concrete plannen om 57.000 zonnepanelen neer te leggen op een stuk grond van 14 hectare groot vlakbij de entree van het Waterloopbos. Het is op het terrein waar ooit de Oosterscheldehal stond als testhal voor de Deltawerken. ,,We zijn totaal niet gelukkig met deze locatie”, zegt Philip Makkink, gebiedsmanager Flevoland van Natuurmonumenten. Bij een informatiebijeenkomst hoorde hij vorige week voor het eerst van de concrete plannen. ,,Met veel partijen zijn we nu bezig om het Waterloopbos aantrekkelijk te maken en dan is het niet fijn dat naast de entree zonnepanelen komen die bijna twee meter hoog zijn. Dat springt erg in het oog. Nu komen er jaarlijks 70.000 bezoekers. We willen gaan opknappen en groeien naar zo’n 200.000 bezoekers.”