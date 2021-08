Natuurmonumenten ziet soortenrijkdom op Marker Wadden groeien

In juni 2019 was de eerste telling op de Marker Wadden, een groep van vijf eilanden die zijn aangelegd met het doel de biodiversiteit in het Markermeer te verhogen. Het aantal soorten groeit gestaag, aldus Natuurmonumenten. De groep van honderd biologen ging zaterdag onder meer op zoek naar de bronblaashoren (een weekdiertje) en de kalkschuimpaddenstoel.