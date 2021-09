Nazi-uniformen online volop te koop, maar is shockeren - zoals op Urk - ook strafbaar?

Ashley (16) uit Creil kreeg tijdens busrit steen op haar hoofd: ‘Er stond zelfs iemand klaar om te filmen’

14 september De 20-jarige Maarten V., die in januari een steen door een busruit in Emmeloord gooide en daarbij een meisje verwondde, hoorde dinsdag in de rechtbank een gevangenisstraf van anderhalf jaar tegen zich geëist worden. Het slachtoffer is nog altijd niet hersteld van de klap.