NDC wil van lokale bladen af: Steenwijker Courant, Meppeler Courant en Flevopost in de verkoop

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronapiek in Olst-Wij­he, slechts twee lichtpunt­jes in IJsselland

3 april Er zijn 640 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 57 minder dan een dag eerder. IJsselland valt in negatieve zin op: daar werden voor de derde keer deze week meer dan 200 positieve tests in één etmaal geregistreerd.