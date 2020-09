Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum wil in Marknesse in avond testen en trainen met drones

Dennis (48) uit Lelystad ging door diep dal, maar toen kwam zijn geniale vondst: ‘Er is een schreeuwen­de behoefte aan’

19 september Zijn eerste klant is de Amerikaanse rockband Faith No More. Al snel kloppen meer grote namen aan: dj Luke Slater, Dweezil Zappa (zoon van) en de man achter Nickelback en Avril Lavigne, om er maar een paar te noemen. De internationale muziekwereld staat in de rij voor de vinding van Dennis Bekkering uit Lelystad. Hij leeft zijn droom. Na een lange, loodzware omweg: ,,Ik had helemaal niks meer.”