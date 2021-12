Netwerk van AED's compleet op Urk: ‘Hoe sneller, hoe beter’

Spotify als het nieuwste an­ti-inbraakmid­del: zo houd je dieven tijdens de feestdagen uit je woonkamer

Het aantal inbraken in deze regio mag dan dit jaar opnieuw gedaald zijn, tijdens de feestdagen blijft het inbrekersgilde zeer actief. Zo werden in Oost-Nederland tijdens kerst en oud en nieuw in 2020 honderden inbraken geregistreerd. Wat kunnen we zelf doen om dieven geen kans te geven?

24 december