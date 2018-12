New York Times over Marker Wadden bij Lelystad: ‘Fake Islands’

HET PROJECT

Het project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten. In 2016 is gestart met de eerste fase: de aanleg van vijf eilanden. Zand, klei en slib uit het Markermeer worden gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers te maken. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Met dit project wordt een robuust natuurgebied in het hart van Nederland gecreërd dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is. Het moet tegelijkertijd het Markermeer aantrekkelijker maken. Het grootste eiland wordt straks toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters. Samen met het onderwaterlandschap zal het oppervlakte 1000 hectare groot worden. De ambitie is om van de Marker Wadden een grote archipel te maken van in totaal 10.000 hectare. Het is daarmee een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa. (Bron: Natuurmonumenten)