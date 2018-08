Nieuw: elektrische deelauto in Zeewolde

De elektrische deelauto is er al. De wagen is aangeschaft in het kader van het duurzaamheidsprogramma. Wethouder Ewout Suithoff heeft er vertrouwen in dat de gemeenteraad instemt met dit initiatief. Dat is omdat de raad twee jaar geleden het college heeft opgeroepen om de gemeente Zeewolde aantrekkelijk te maken voor bewoners die hun auto willen delen.

Simpel

Suithoff: ,,Het moet heel simpel worden. De auto moet straks online te boeken zijn en via een app te openen zijn. We willen geen ingewikkeld circus. Het is niet de bedoeling dat mensen naar het gemeentehuis moeten om daar een sleutel op te halen.”

Stickers

Het gaat om een proef van een jaar. Suithoff: ,,De deelauto wordt straks bestickerd en staat telkens op een andere plek in de gemeente bij een laadpaal. Het is de bedoeling om mensen bewust te maken van de voordelen van het autodelen. Ook hopen we dat bewoners het voordeel zien van elektrisch rijden. De proef heeft een aanjaagfunctie.”

Commercieel autodelen gebeurt nu vooral in de grote steden. Autodeelbedrijven als Greenwheels, MyWheels en ConnectCar zijn niet van plan zelf elektrische auto’s in Zeewolde te plaatsen, daar is geen markt voor. Maar wel willen zij bemiddelen in het contact tussen huurder en gemeente, het zogeheten matchfinding.

Concurrent

Het gebeurt zelden dat een gemeente zelf het voortouw neemt bij het ontwikkelen van een in principe commerciële activiteit. Het college wijst er op dat bedrijven geen interesse hebben in de Zeewolder markt. Daarom is er geen sprake van concurrentievervalsing.

Het liefst wil het college zakendoen met een lokale verhuurder. Suithoff: ,,Misschien een Gamma of een A1. Het liefst een bedrijf dat ervaring heeft in de verhuur van spullen.” Mocht de gemeente Zeewolde een partner vinden, dan zijn de lasten en lusten ook voor die partner.