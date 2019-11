Nieuwe aanpak tegen groeiend schoolverzuim in Flevoland

,,Exacte cijfers hebben we niet, ziekteverzuim wordt niet landelijk geregistreerd’’, zegt Sven van der Burg van GGD Flevoland. ,,Maar als GGD werken we nauw samen met scholen en leerplichtambtenaren, we weten echt wel hoe het ervoor staat. Het neemt serieuze vormen aan’’. Flevoland steekt niet met kop en schouders boven de andere provincies uit, gaat hij door. Wel spreekt hij van een probleem.

Gamen

De oorzaken voor het ziekteverzuim lopen uiteen, zegt GGD-arts Linda Douma. Het kunnen lichamelijke of psychische klachten zijn, ‘maar ook problemen met slapen, gamen of problemen thuis’. Zonder goede begeleiding is er kans op ‘langdurige psychosociale gevolgen’ of vroegtijdig schoolverlaten.

Quote Ouders, de mentor of anderen kunnen in de app meekijken hoe het gaat Linda Douma, GGD-arts

Hoe keer je dit om? Samen met de jeugdgezondheidszorg en VU Medisch Centrum heeft de GGD de app M@ZL ontwikkeld (of: mazzel). ,,Een experiment’’, zegt Van der Burg. Bedoeling is dat de jongeren via de app doelen vaststellen om terug te keren naar school. Met hulp van een jeugdarts. ,,Daarmee houden ze zelf de regie’’, zegt Van der Burg. Maar ze hoeven het niet alleen te doen, desgewenst kunnen de scholieren hun ouders, mentor of anderen toevoegen op de app. ,,Deze personen kunnen meekijken hoe het gaat, aanmoedigen of actief helpen’’, zegt Douma.

Proef

Van der Burg: ,,Dit is een heel andere manier om 12- tot 18-jarigen te benaderen. We regelen het niet voor ze, maar reiken wel tools aan. Dit is nieuw voor Nederland, ja. We hopen dat het aanspreekt. Spannend’’.