Nieuwe bom onder snelle opening Lelystad Airport door rekenfout bij Schiphol

Nieuwe informatie over crashpalen Dronten voortaan welkom

6:00 Om slepende conflicten over crashpalen in de polder in de toekomst te voorkomen heeft de Stichting 4 Mei Herdenking in Dronten een uitgebreide procedure ontwikkeld voor het verwerken van nieuwe informatie. Die moet er voor zorgen dat fouten direct worden hersteld en dat aanvullende informatie voor iedereen zichtbaar wordt toegevoegd aan de database van de stichting.