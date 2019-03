Nieuwe energie voor Zuiderzee, eh Lelylijn

Een paar honderd mensen bezochten daar het symposium Goed Gespoord van West naar Noord , georganiseerd door D66, CDA en ondernemersplatform BAN. De avond stond helemaal in het teken van de gewenste spoorverbinding; sterker nog, er is al een logo inclusief spoorboekje dat op de shirts van de organisatie was geprint en een vrolijke conducteur bracht compleet met perronfluit en koek-en-zopie stand de volle zaal in de juiste stemming.

Kedeng kedeng

Fouten uit het verleden

Toeristische impuls

De komst van de Lelylijn zou wel eens een economische of zelfs toeristische impuls kunnen beteken voor de polder, was de optimistische verwachting. Zelfs met vertakkingen, zo fantaseerde Marktplaats-oprichter Bob Crébas hardop. ,,De trein naar Urk zou er gewoon moeten komen.’’ Kamerlid Rutger Schonis (d66) hintte erop dat hij wel eens wilde kijken of de Lelylijn in het najaar op de begroting van het meerjarenprogramma voor infrastructuur zou kunnen krijgen. Duurt te lang, was de opvatting van burgemeester Bouman die via Twitter al een kamermeerderheid bij elkaar had gerekend. ,,Ik kom tot 116 zetels. Boter bij de vis, en tekenen bij het kruisje.’’