Nieuwe functie voor historische burgemeesterskast

De historische ‘burgemeesterskast’ die eeuwenlang op de kamer van de burgemeester in het oude Kamper stadhuis stond, heeft in het depot van het Stedelijk Museum Kampen een nieuwe functie gekregen. Niet als burgemeesterskast, maar als bergplaats voor archeologische vondsten die tussen pakweg 1890 en 1905 in de Kamper bodem werden gevonden.

Volledig scherm René van Mierlo (Stedelijk Museum) bij de burgemeesterskast die ruim 200 jaar in de burgemeesterskamer in oude gemeentehuis heeft gestaan. Nu staat de kast opgeslagen in het depot van het gemeentearchief in de Stadskazerne. © Foto Freddy Schinkel

De kast heeft een rijke ‘als die eens kon praten’-historie, waarvan gek genoeg het binnenwerk ouder is dan de buitenkant. ,,De binnenkant is gemaakt in 1786, dat hebben we terug kunnen vinden aan de hand van de rekeningen’’, weet conservator Rene van Mierlo van het Stedelijk Museum. ,,De buitenkant is later blijkbaar opnieuw gemaakt en stamt uit ongeveer 1850, en is gemaakt van Cubaans mahonie.’’

Opslag

Tot aan 2008 stond de op maat gemaakte kast op de kamer van de burgemeester in wat nu het Stedelijk Museum is. Daarna verhuisde het gevaarte in delen naar een opslag, maar een jaar of twee geleden werd de kast weer opgebouwd in het depot van het museum op de eerste verdieping van de Stadskazerne. Dat was nogal een klusje, weet Rene van Mierlo. ,,Alleen al het timpaan’’, wijst hij bovenop de kroonlijst van de kast. ,,Is zo zwaar dat ’ie met zes man de trap op moest worden getild.’’

Daarna was het aan een professionele meubelbouwer om de kast weer in elkaar te zetten. Voor de zekerheid werd besloten het antieke meubelstuk aan de muur vast te nagelen om te voorkomen dat ’ie ooit nog eens naar voren zou vallen. In de kast verwijzen ouderwetse, jaren 80 lettertang-sporen nog naar het laatste gebruik van de kast op de kamer van de burgemeester: ‘B.B. Bescherming Bevolking’, ‘Begrotingszaken gemeente Kampen’ en ‘Artikelen uit de kranten in 1981’, is te lezen in de wit uitgestanste letters.

Niet nauwkeurig