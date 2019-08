Nieuwe groep konikpaarden onderweg naar Wit-Rusland

videoEen tweede groep konikpaarden is vanmorgen vertrokken naar Wit-Rusland. Vijftig paarden zijn in de vrachtwagens geladen en zijn onderweg, meldt Staatsbosbeheer.

Het transport van 150 konikpaarden naar Wit-Rusland is vorige week vrijdag na wekenlang uitstel eindelijk begonnen. Vandaag vertrekken er weer 50 paarden naar natuurgebied Republican Landscape Reserve Naliboksky. De paarden zijn daarbij per familiegroep in de vrachtwagen geladen. De overige vijftig paarden worden ergens in de komende weken naar hun nieuwe leefgebied in Wit-Rusland gebracht. Gisteren heeft de vereiste export-keuring plaats gevonden door de NVWA.

Vergunning

De eerste vijftig konikpaarden vertrokken vorige week vrijdag nadat de importvergunning vanuit Wit-Rusland na maanden wachten definitief was rondgekomen. In maart verhuisde al een groep van 29 paarden vanuit de Oostvaardersplassen naar natuurgebied Atapuerca in Spanje.

Vangkraal

In het voorjaar is al een groep paarden gevangen en in een zogenoemde vangkraal geplaatst. Staatsbosbeheer wil de dieren zo vroeg mogelijk op hun bestemming in Wit-Rusland laten aankomen zodat zij bij daglicht lang de tijd hebben om het terrein te verkennen.