Nieuwe impuls voor de Deel in Emmeloord

Gemeente Noordoostpolder wil inschrijvers al vroeg in het proces laten meepraten over het uiteindelijke paviljoen. Juist op dat punt ging het mis bij de prijsvraag die eerder was uitgeschreven. Ruimte voor aanpassing was daar onderweg niet. En dat maakte het plan onhaalbaar, zo liet winnaar weten die zich uiteindelijk weer terugtrok. Bij een flexibele aanbesteding is die optie er volgens de gemeente wel. ,,Deze concurrentiegerichte dialoog geeft ondernemers de gelegenheid om vanaf het begin mee te praten over de definitieve opdracht’', stelt de gemeente in een verklaring. Wethouder Haagsma wil met ondernemers in gesprek en pas daarna een definitieve opdracht formuleren. ,,Samen doen, met meer flexibiliteit en betrokkenheid. Zo kan er wel duurzaam paviljoen worden ontwikkeld dat past in de omgeving.’’