Nieuwe insteek ziekenhuis Lelystad overvalt St Jansdal

,,De toezegging van minister Bruins lijkt af te wijken van de vraag van de curator en daarmee van de plannen van ziekenhuis St Jansdal’’, licht Weil toe. ,,De minister spreekt vooral over het in stand houden van de acute zorg in Lelystad, dus de operatiekamers, intensive care, afdeling verloskunde en spoedeisende hulp. Wij hebben een voorstel op tafel gelegd dat gericht is op veilige en duurzame zorg. Ons voorstel voldoet aan alle kwaliteitsrichtlijnen en -niet geheel onbelangrijk- het is financieel haalbaar. Het lijkt erop dat de minister een volwaardig ziekenhuis op locatie Lelystad in stand wil houden. De komende dagen gaan we onderzoeken of de ideeën van Bruins haalbaar zijn. We zullen hem dan ook vragen wat nu precies de bedoeling is.’’