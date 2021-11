Nieuwe jeugdraad voor Zeewolde staat in de startblokken

Al sinds 2010 heeft Zeewolde een jeugdraad. Die bestaat uit kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar die in groep 7 en 8 van het basisonderwijs zitten. De jeugdraad biedt kinderen een kans om mee te denken en te praten over dingen die wel (of juist niet) voor kinderen in Zeewolde zijn of worden gerealiseerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om speelterreinen, groenvoorzieningen en kinderactiviteiten. Natuurspeelbos ‘Het Klauterwoud’ kwam er bijvoorbeeld door medewerking van de jeugdraad.