Nieuwe metingen in woning in Lelystad: twee mensen onwel en buren slaan alarm vanwege vreemde lucht

Van stalking verdachte Peter (44) uit Lelystad wordt nog geobser­veerd in kliniek, zaak uitgesteld

De 44-jarige Peter J. uit Lelystad, die ervan wordt verdacht drie mensen te hebben gestalkt en ook een vrouw te hebben verkracht, wordt nog altijd geobserveerd in een kliniek. Pas als dat klaar is en er een rapport over hem is opgemaakt, kan zijn rechtszaak inhoudelijk worden behandeld.

2 maart