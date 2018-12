Nieuwe partij Respect! meldt zich voor verkiezingen in Flevoland

Wilt u de partij en uzelf voorstellen?

,,We zijn opgericht in 2016 en wilden meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bleek te kort dag. Met 81 partijen was het sowieso moeilijk trouwens. Toen hebben we ons gericht op de gemeenteraadsverkiezingen in Almere, daar haalden we een zetel, bijna twee. Ik heb jarenlang in Almere gewoond, ben zelfs ereburger, maar woon nu in Zaltbommel. Eind jaren 70 zat ik al in de adviesraad voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders met landdrost Han Lammers.’’

Waar staat uw partij voor?

,,Respect dus. Duidelijkheid, handhaven. Onze standpunten zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Pim Fortuyn. In het politieke spectrum staan wij links van de PVV en rechts van de VVD. De PVV is ons te extreem, de VVD vinden we te slap. Dan heb je nog Forum voor Democratie, die vind ik te populistisch. Een poppenkast. We sluiten niemand uit, maar je moet je wel aan de Nederlandse normen en waarden houden. Eerst geef je respect en dan krijg je het, dat is de goede volgorde. In gedogen geloven we niet, dat werkt niet’’.

Wat voegt Respect! toe in Flevoland?

,,Als je een landelijke partij wilt zijn dan moet je op alle bestuurslagen meedoen. Wonen en werken hebben prioriteit bij ons. Flevoland heeft de ruimte en de mogelijkheden. We willen dat de economie verbetert door bijvoorbeeld de uitbreiding van Lelystad Airport. Maar je moet wel in gesprek met de omwonenden.’’

Dat gebeurt toch allang?

,,Is ook zo. Kijk, wat ik wil zeggen is dat er zoiets als een minderhedenterreur is. Ik bedoel daarmee dat een luide minderheid soms meer voor elkaar krijgt dan de zwijgende meerderheid. Het is een tendens in Nederland. Natuur en milieu zijn belangrijk, maar we willen door met het vliegveld. Het is belangrijk. Ook storen we ons aan de discussie over de Oostvaardersplassen. Met het besluit om bij te voeren ben je aan het gedogen. Wij zeggen: stop met het huidige beleid, het is mislukt en dat is niet erg. Ga met alle partijen rond de tafel en stel de uitgangspunten bij. Kom met iets nieuws.’’

Nou, succes...