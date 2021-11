Nieuwe taak voor boa’s in Lelystad: illegaal verwijderd asbest opsporen

video Extra douchen en nieuwe kleding: grote vrees voor vogelgriep in Zeewolde: ‘Het komt heel dichtbij’

De angst onder pluimveehouders in en rond Zeewolde is groot nadat gisteren voor de tweede keer in korte tijd vogelgriep werd vastgesteld bij een collega in de buurt. De vrees dat het besmettelijk virus ondanks alle hygiënemaatregelen toch weet over te springen, bezorgt hun een onzekere tijd.

5 november