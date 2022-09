Nieuws gemist? Hoogspanningskabels branden in Flevoland • Verdachte McDonald's-moorden onder verscherpt toezicht

De grote stroomstoring die Flevoland vanmiddag trof was snel opgelost, maar de gevolgen waren nog lang zeer voelbaar. De oorzaak is kortsluiting en brand in een stroomstation in Dronten. Maar hoe dat kon gebeuren? Dat is de hamvraag.

De verdachte van de McDonald’s-moorden in Zwolle staat in de gevangenis van Vught onder verscherpt toezicht. Vanwege ‘liquidatiedreiging’ is een waslijst aan toezichtsmaatregelen opgelegd.

Volledig scherm Minister Christianne van der Wal gaat over stikstof. © Emiel Muijderman

De normen waarmee in ons land bepaald wordt hoeveel stikstof in de natuur mag landen, moeten mogelijk nog scherper. Volgens het kabinet kan Nederland niet om de uitkomsten van een nieuw wetenschappelijk rapport heen.

Meer dan 235.000 euro troggelde D.V. uit ‘t Harde af van een demente vrouw, die ze tijdens haar werk bij een zorginstelling had leren kennen. Ze mag van de tuchtrechter haar beroep als verpleegkundige niet meer uitoefenen, om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen.

Drie veehouders bij Blokzijl moeten gedwongen stoppen met hun bedrijfsvoering. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Hoewel de boeren gecompenseerd zullen worden, zijn ze allerminst tevreden.

De vrijdag op Zandvoort was niet de dag van Max Verstappen. In de eerste vrije training viel uit al vroeg uit met versnellingsbakproblemen en later op de dag kwam hij niet verder dan P8. Hij gaf bijna 7 tienden toe op Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Volledig scherm Het voetbalcomplex van CSV '28 met op de voorgrond Kingsley Ehizibue. © Freddy Schinkel/Pro Shots

Blijdschap bij CSV’28 over de transfer van oud-jeugdspeler Kingsley Ehizibue. De verdediger maakt de overstap van FC Köln naar Udinese en de club uit de Zwolse wijk Stadshagen verwacht daarvoor bijna 25.000 euro te krijgen.

‘Kassa!’, dacht Eddy Gerrits toen het dak van zijn schuur aan het begin van de zomer vol lag met zonnepanelen. Maar de inwoner van Terwolde kwam bedrogen uit. Er zijn in Nederland duizenden mensen die al maanden wachten tot hun netbeheerder de aansluiting aanpast.

Volledig scherm Als het aan Nana Scholten ligt gaan verlegen kinderen juist de catwalk op. © Ronald Hissink

Racisme en uitsluiting beginnen bij een gebrek aan zelfvertrouwen op jonge leeftijd. Het is iets waar de Wilpse Nana Scholten heilig in gelooft. Ze houdt daarom in oktober een ‘Runway Show’: een modeshow voor verlegen kinderen, in de hoop dat ze uit hun schulp kruipen.

En dan nog even dit: De grap van Gerwin Pul uit Emst met de opgezette nevelpanter blijft de gemoederen flink bezig houden. Maar waar komt dat beest nou eigenlijk precies vandaan?

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.