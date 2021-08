Nieuws gemist? Huilende Britse bokser verstopt medaille en opmerkelijke plek voor brand

Delen per e-mail

De vermiste Deventenaar Tino is levenloos teruggevonden. Zijn lichaam bevond zich in de auto die bij Wijhe uit de IJssel werd getakeld. Er was wekenlang naar hem gezocht.

Een ‘jong gezin’ was vandaag betrokken bij een explosie op een plezierjacht in Groningen. Een kind raakte daarbij mogelijk zwaargewond.

Een eerste verdachte is vandaag opgepakt in de zaak rond de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Het gaat om een 19-jarige inwoner van Hilversum.

Een fietsende vrouw raakte zwaargewond toen ze botste met een bus in het centrum van Apeldoorn. De hulp van de traumaheli werd ingeroepen voor het zware ongeval.

De politie blijft jagen op de Pokémondieven die toesloegen in Kampen. Een handlanger is nu ook in de boeien geslagen.

Hans ziet midden in zijn graanveld in de Noordoostpolder zijn combine in brand vliegen. Zijn zoon zit dan achter het stuur. ‘Hoe het kan? Geen idee, de machine was brandschoon.’

Regen. Onweer. Wind. Morgen even een dagje minder zomer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De nieuwe bondscoach van Oranje is een oude bekende. Louis van Gaal moet ons nationaal elftal naar het WK in Qatar leiden. Dat doe hij zoals we hem kennen: hij wil geen tijd verliezen. ‘Focus meteen op spelers en de aanpak’

Dag 12 van Olympische Spelen in Tokio. Dit zijn de hoogte- en dieptepunten. En in ons speciale dossier vind je alles over het toernooi.

Dakloze Krzysztof (22) wekenlang de cel in nadat hij in Zwolle een politieman met een bierflesje slaat. Hij kan eigenlijk niet stilzitten, maar dat is toch wat hij gaat doen.

Een jaar na die verschrikkelijke ontploffing in Beiroet is de stad nog steeds eenpuinhoop. ‘Mijn koelkast is nog steeds leeg’

Het ene bedrijf leek op sterven na dood, de concurrent is springlevend en brengt hoop. Deze grote overname in de uitvaartwereld is redding voor een miljoen verzekerden, stelt de directeur.

Annie (87) woont al 65 jaar in hetzelfde huis en is tevreden: ‘De badkamer heeft de originele tegels nog’

En dan nog even dit:

Deze huilende Britse bokser wist op het podium precies wat hij met zijn olympische medaille moest doen: in elk geval niet om zijn nek!

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.