Nieuws gemist? Zeewoldenaar kopstuk in internationale drugsorganisatie? • Vluchtelingenopvang bij Walibi

Een groep van 1000 tot 1500 vluchtelingen gaat de winter doorbrengen op het evenemententerrein van Walibi Holland. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zet hier voor zes maanden units neer. De gemeente Dronten hoefde niet lang na te denken toen het COA weer aanklopte. ,,We bouwen drie keer per jaar een dorp voor zo’n 60.000 bezoekers, een dorp voor zo’n 1500 mensen lijkt ons niet al te moeilijk.’’

De man die wordt verdacht van een verkrachting in het stadspark in Kampen was eerder op de avond samen met het slachtoffer in een discotheek in Kampen. Ze hebben het danscafé samen verlaten, stelt de advocaat van de 18-jarige verdachte uit Dronten.

Hij zou een kopstuk zijn van een internationale drugsorganisatie, die werd ontmanteld door een telefoonnetwerk van de Amerikaanse FBI. De rol die Ronald H. (61) uit Zeewolde had, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) overduidelijk.

De nieuwe coronagolf zwelt aan. In de afgelopen week zijn 19.031 positieve tests geregistreerd, het hoogste aantal sinds begin augustus. In een week tijd is het aantal positieve tests met 55 procent toegenomen.

Na oneindig veel gedonder, onvrede en een teleurstellende Winterspelen moest het anders op de teamonderdelen. De KNSB kwam, na maanden, uit bij Rintje Ritsma (52). Het schaatsicoon hamert meteen op commitment van coaches én sporters. ,,Afspraak is afspraak.’’

Er was voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore veel te doen om de ‘budget cap’ in de Formule 1. In aanloop naar de eerste kans voor Max Verstappen om voor de tweede keer wereldkampioen te worden, werden er vraagtekens bij zijn eerste titel geplaatst. Vier vragen over deze kwestie.

Veldbestormingen, spelers die klappen krijgen, spelersbussen die worden bekogeld. Als voetballer in Indonesië is de 33-jarige Wiljan Pluim uit Zwolle wel wat gewend. Maar dat het zo uit de hand kon lopen dat had de speler van PSM Makassar nooit gedacht.

Toen Bert Schussler vanochtend de gordijnen open deed, zag hij vanuit zijn achtertuin in Uddel niet meer zijn geliefde haagbeuk. De boom is omgezaagd, omdat KPN op die plek een glasvezelcentrale gaat plaatsen. Schussler heeft er alles aan gedaan om dat te voorkomen, maar zonder succes: ,,Arme boom.’’

Léon Mak (22) kreeg gisteravond de schrik van zijn leven. Hij was onderweg naar zijn huis in Heerde toen op de A50 bij Vaassen ineens een ‘groot beest’ de weg op schoot. Seconden later zat de geschokte Mak met trillende handen en een gebarsten voorruit te verwerken wat ‘m net overkwam.

Zes jaar lang reed Alex Smit met zijn Bromtaxi door Zwolle. Vlak voordat hij daar definitief mee stopte, werd hij vorig jaar bij de Kerkstraat op de bon geslingerd. Ten onrechte, meent Smit, die de zaak voor de rechter laat komen.

Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Esther Rust (44) was secretaresse en werkt nu op de Veluwe als coördinator voor Natuurmonumenten. ,,Ze zochten een duizendpoot met administratieve kwaliteiten.’’

En dan nog even dit: En bedankt hè? Als bedankje voor ruim zestien jaar noeste arbeid kreeg Hermien de Wit (69) uit Hoevelaken slechts een doosje Merci en een cadeaubon van 10 euro. ,,Ik had op meer waardering gehoopt.”

