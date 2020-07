Nog een gewonde bij ernstig ongeluk in Biddinghuizen

Celstraf voor man die reiziger in Lelystad met vuist sloeg na opmerking over zwartrij­den

28 juli De 24-jarige Almeerder Shaquille C. is veroordeeld tot zeven maanden celstraf voor openlijk geweld op het Stationsplein in Lelystad. Hij sloeg op 4 februari bij de uitgang van het station een 44-jarige reiziger uit Lelystad met zijn vuist hard op het hoofd. Daarbij liep het slachtoffer meerdere breuken op in zijn gezicht.