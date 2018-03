Nog maar even wachten op de spannende liefdesroman van Emmeloordse Natascha

Maandag 19 maart ligt Sonata in de boekhandel, het eerste boek van Emmeloordse Natascha Hoiting. Een spannende liefdesroman over een onmogelijke liefde in de duistere wereld van de Italiaanse maffia in Amsterdam.

Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Ellessy. Donderdag is de presentatie bij 't Voorhuys in Emmeloord. Best spannend, moet Hoiting bekennen. ,,Praten over mijzelf, voor zestig mensen, waarbij alle aandacht gericht is op mij, dat ben ik niet gewend.'' En dan moeten de reacties nog komen. ,,Tot nu toe vindt iedereen het leuk wat ik doe, maar er zullen slechte recensies komen. Daar hou ik ook rekening mee, je kunt niet iedereen tevreden stellen. Smaken verschillen.''

Sonata is officieel het debuut van Hoiting, maar dat is het eigenlijk niet. De Emmeloordse schreef voor deze roman twee andere boeken die echter nooit zijn uitgegeven. Ze heeft dat overigens ook niet geprobeerd, zegt ze. Met Sonata wilde ze dat wel doen, omdat de tijd er rijp voor was. Ze bedacht het verhaal in een half jaar tijd, schaafde er nog wat en stuurde het manuscript een jaar later naar diverse uitgevers. Ellessy hapte uiteindelijk toe.

Volledig scherm De cover van Sonata. © eigen foto

Natasha Hoiting is geboren en getogen in de Noordoostpolder en woont sinds 2003 in Schokkerhaven. Ze groeide op in Emmeloord-West. Sinds de jaren negentig heeft ze met haar man een bedrijfsadviesbureau aan de Ecu.