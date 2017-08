Nog steeds brand bij mestopslag op terrein Swifterbant

De brand in Swifterbant is nog niet voorbij. In de mestopslag die op het terrein in Swifterbant staat, woedt nog steeds een brand.

Afgelopen woensdag zijn bij een grote brand in Swifterbant 40.000 kippen omgekomen. Twee schuren zijn volledig in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij, onder andere de inwoners van Urk hadden daar veel last van.

Mestopslag

De brand in de stallen is woensdag geblust. De brandweer heeft de stallen gecontroleerd uit laten branden. De mestopslag die op het terrein staat, brandt nog steeds.

Jolanda Vos, woordvoerder bij de gemeente Dronten, laat weten dat er naar mogelijkheden wordt gezocht om het vuur in de mestopslag te blussen. ,,De brandweer geeft aan dat als we het vuur nu blussen er giftige stoffen vrij kunnen komen. Dat willen we voorkomen.''

De omgeving rondom de mestopslag is afgezet en volgens de woordvoerder is er geen sprake van een onveilige situatie. Wanneer de brand gedoofd kan worden is nog niet duidelijk.

Wake