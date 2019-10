Nog te weinig AED’s in Noordoostpolder en Lelystad

Cijfers per gemeente geeft de Hartstichting niet. ,,Dat zegt niet zo veel’’, aldus woordvoerder Ron Sinnige. ,,Het gaat om de spreiding van AED’s (automatische externe defibrillator) over een plaats.’’ De meeste hartstilstanden vinden in en rond het huis plaats. Daarom is het belangrijk dat er in woonwijken voldoende AED’s zijn, geeft hij aan. Dit draagbare apparaat kan het hartritme herstellen bij een hartstilstand.

Dekkend netwerk

In Flevoland hebben Urk en Zeewolde de zaken het beste voor elkaar, meldt de Hartstichting. In Zeewolde is een dekkend netwerk ontstaan dankzij de inzet van inwoners. Door geld in te zamelen konden her en der AED’s worden opgehangen. Dronten kent een goede dekking in de woonwijken, zegt Sinnige. ,,In de Noordoostpolder zijn in enkele kernen nog AED’s nodig en ook Lelystad kan nog meer gebruiken’’.