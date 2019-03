Volgens het ziekenhuis merken patiënten niets van de gaten in de personeelsbezetting. ,,We zetten waarnemers in op de spreekuren waar dat nodig is. Het is een kwestie van vraag en aanbod, daar spelen we op in. We bekijken continu of we moeten bijsturen. We zien op dit moment wel grote drukte, er staan rijen met mensen die zich willen registreren als patiënt’’, zegt woordvoerster Anneke Plette.