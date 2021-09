Nog twee nachten verkeershinder bij rotondes in Dronten

video ‘Buurman Joop’ (62) wilde burenruzie sussen, maar moest dat met zestien messteken bekopen

15 september ‘Buurman Joop’, zo heette hij in de volksmond. Hij stond in Lelystad bekend als een man met een hart van goud en was altijd bereid om te bemiddelen als in de flat waar hij woonde ruzie of conflicten waren. Juist die eigenschap heeft hem op 2 september 2020 zijn leven gekost toen hij na een aanval met diverse messteken om het leven kwam.