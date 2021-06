Nog veel vraagtekens rond hoofdpijndossier ‘Swifterbant-Zuid’, politiek Dronten wil snel antwoorden én een nieuw bouwplan

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Geen nieuwe besmettin­gen in Salland, Staphorst en Zwartewa­ter­land kleuren wel oranje

21 juni Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is wederom laag. In veel gemeenten was er het afgelopen etmaal niet één positieve test. De gemeenten in Salland vallen in positieve zin op, Zwartewaterland en Staphorst doen het iets minder. Zij prijken bovenaan de lijst met coronabesmettingen.