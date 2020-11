Noodkreet jongeren Zeewolde heeft succes: honk De Basement gaat weer open

Groot visliefheb­ber uit Emmeloord moet de cel in voor diefstal van hengels

6 november Voor de diefstal van vishengels is een 32-jarige man uit Emmeloord door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot zes maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij had 28 hengels in zijn schuurtje staan, waarvan volgens de rechtbank een groot deel afkomstig was van diefstallen in zijn woonplaats en Genemuiden.