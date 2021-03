Noodkreet van Celeste (27) raakt gulle gevers: enorm bedrag voor operatie in twee weken binnen

Kerkganger Jaawk B. op vrije voeten nadat hij Pow­Ned-verslagge­ver aanreed op Urk

11:54 Jaawk B. is weer op vrije voeten. De 35-jarige Urker zat in voorarrest nadat hij zondag PowNed-verslaggever Mark Baanders aanreed op een parkeerplaats. B. wordt verdacht van mishandeling en/of bedreiging en zal zich daarvoor later nog moeten verantwoorden voor de politierechter.