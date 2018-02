Noordoostpolder staat controversiële expositie toe

Het gemeentebestuur van Noordoostpolder had op verzoek van de raad onderzocht of het deze rondreizende tentoonstelling met, zoals de naam al verraadt, echte menselijke lichamen kon tegenhouden. Dinsdag hebben burgemeester en wethouders van Noordoostpolder laten weten dat dit niet het geval is. Volgens B en W zijn er drie redenen waarom de gemeente 'niet in de positie' is om deze expositie te verbieden.

Ten eerste betreft het een expositie die niet vergunningsplichtig is. Anders was het geweest als het om een evenement was gegaan.

Brandveiligheid

Ook valt er niets af te dingen op de locatie waar Real Human Bodies wordt gehouden. Het hotel is ingericht op het ontvangen van bezoekers en voldoet aan de brandveiligheidseisen. Ook is het gebruik van het gebouw niet in strijd met de regels constateert het college.

Als laatste reden stelt het gemeentebestuur dat de openbare orde bij deze tentoonstelling niet in het geding is. In het geval van strafbare feiten zijn politie en justitie aan zet.