Noordoostpolder zet aanleg freerunpark in Emmeloord door ondanks forse kritiek

‘Goed gesprek’ in Lelystad eindigt in moordaan­slag: ‘Sekstapes maken is in onze cultuur een schande’

24 september Zijn vrouw had een affaire, haar minnaar dreigde sekstapes van hen openbaar te maken. En dus toog de 41-jarige Farid Y. uit Leeuwarden op 19 januari naar de Rivierenlaan in Lelystad om de boel ‘uit te spreken’. Maar dat ging helemaal fout. Het eindigde voor de minnaar met drie kogels in been, schouder en borst.