Nu is storm de spelbreker: Boomfeestdag in Zeewolde gaat weer niet door

Twee jaar lang kon de Boomfeestdag in Zeewolde niet doorgaan vanwege corona. Dit jaar is het de storm die een streep door het feestelijke evenement zet.

Eindelijk weer een Boomfeestdag. Na twee jaar moedeloos toekijken stond het feestelijke evenement weer op de agenda in de gemeente Zeewolde. Dat de afgelopen stormachtige dagen roet in het eten zou gooien, daar had niemand rekening mee gehouden.

Maar de situatie in het bos is zó slecht dat het feest geannuleerd is. Door de storm zijn vrijwel alle bomen die op de locatie stonden, omgevallen. Staatsbosbeheer kan de bomen niet op tijd weghalen. Het bos is te nat om met machines op de desbetreffende locatie te komen.

De Boomfeestdag uitstellen naar een later tijdstip in het voor jaar is niet mogelijk. Het broedseizoen begint op 15 maart. Machines mogen dan niet meer het bos in en het gebied plantklaar maken. De gemeente hoopt dat in 2023 Boomfeestdag wel doorgaat.