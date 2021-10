Nudisten opgelucht: gemeente Dronten houdt naaktstrand netjes

Ambulance­broe­der Hessel op de fiets naar ongeval in Harderwijk, want de ambulance staat vast in het zand

14 oktober Een ambulance reed zich zaterdag vast in een zandweg bij het Beekhuizerzand in Harderwijk. Het was de tweede keer al dit jaar dat dat gebeurde. Maar wat doe je dan? Ambulancebroeder Hessel Loosman greep wat spullen uit de wagen en ging op een geleende fiets naar de plaats van het ongeval. ,,Er gaat van alles door je heen.’’