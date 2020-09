Nul reacties uit Flevoland op fonds goede doelen ANWB: ‘Ze claimen het geld gewoon niet’

video Mud Masters Biddinghui­zen ziet zich met 13.000 deelnemers als breekijzer voor de evenemen­ten­bran­che

27 september ,,Jullie kunnen dit. Als de lampjes gaan branden, tellen we af! Drie, twee, een: go!’’ In groepjes van vijftien sprinten deelnemers aan Mud Masters in Biddinghuizen richting de eerste hindernis. Een warming-up in vakjes van anderhalve meter. Geen gedrang bij de start, niet wachten op een voorganger. In coronatijd is alles anders.