NVWA verhindert verkoop van grote partij ongeschikte medische voeding die man uit Flevoland heeft gestolen

Uit onderzoek door de NVWA blijkt dat de Flevolander de goederen heeft gestolen bij een bedrijf dat de middelen zou vernietigen. Hij was van plan de levensmiddelen te verkopen. Dat is door het ingrijpen van de NVWA voorkomen. De NVWA heeft de levensmiddelen in beslag genomen en toegezien op de vernietiging ervan.

Illegale handel

Het aantreffen van de levensmiddelen is de ‘bijvangst’ van een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in illegale bestrijdingsmiddelen in Flevoland. De inspecteurs en rechercheurs van de NVWA en opsporingsambtenaren van de douane troffen twee weken geleden de illegale middelen aan bij twee bedrijven in de provincie. De zaak kwam aan het rollen nadat de douane informatie had gekregen via een tip.