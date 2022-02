Officier: baby Yara uit Lelystad was misschien nog te redden geweest als moeder eerder had ingegrepen

Renovatie Noorder­sluis in Lelystad start maandag

De renovatiewerkzaamheden aan de Noordersluis in Lelystad beginnen maandag. Het is de bedoeling dat het werk op 19 maart is afgerond. Tijdens deze acht weken heeft het wegverkeer weinig hinder van de renovatie. Voor de scheepvaart is de sluis echter de gehele periode gestremd, meldt de provincie Flevoland.

27 januari