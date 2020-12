Oliebollenverkoop La Mascotte gaat door: ‘We hebben het hele jaar nog niet van ons laten horen’

Al jaren verkoopt de vereniging oliebollen tijdens de kerstmarkt in Emmeloord. Dat was ook dit jaar het plan, al is het decor totaal anders. Geen plek tussen de kramen met kerstspullen, maar een solitaire positie op het Kettingplein. Met een paar winkels in de buurt die nog open zijn, is er genoeg beweging om uit de kosten te komen, denkt Ten Hove. ,,Al denk ik niet dat we net zo veel verkopen als vorig jaar. Maar mocht het wel goed gaan, dan kunnen we altijd nog opschalen.’’