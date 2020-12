Olijfbladeren en een vreemde kokosnoot: schat ontdekt in scheepswrak Noordoostpolder

Hoge besmet­tings­cij­fers in Zeewolde door coronaclus­ters bij twee bedrijven

22 december Bij twee bedrijven in Zeewolde zijn groepen werknemers positief getest op het coronavirus. Daarmee is de uitschieter in de coronacijfers van afgelopen maandag in Zeewolde, met 45 positieve gevallen, verklaard. Dit meldt de gemeente Zeewolde op haar Facebookpagina.