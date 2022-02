OM eist 5 jaar en tbs voor moeder na dodelijke GHB-vergiftiging baby Yara uit Lelystad

Het kind overleed in oktober 2020, volgens het OM doordat het kind door haar moeder is vergiftigd met een dosis van de drug GHB. Justitie acht de Lelystadse schuldig aan doodslag.

De ernstig verslaafde moeder van het meisje had op de bewuste avond in haar woning cocaïne, crack, GHB en alcohol gebruikt. Het kind was overdag naar het kinderdagverblijf geweest.

Abnormale ademhaling

‘s Avonds kreeg het de fles en is het in bed gelegd. Toen haar moeder het meisje later op de avond uit bed haalde, bespeurde de vrouw een abnormale ademhaling. Enkele uren later haalde zij het kind opnieuw uit bed en was het slap en ademde het niet meer. De vrouw heeft daarop 112 gebeld.



De hulpdiensten kregen het hartje van het meisje weer op gang en brachten het naar het AMC in Amsterdam. Zuurstofgebrek had tot ernstige hersenbeschadiging geleid. Een dag later is de beademing gestaakt en overleed het kind.

Urineonderzoek

Er is aanvankelijk een natuurlijke dood vastgesteld, aldus het OM, maar de doodsoorzaak was onduidelijk. Uit urineonderzoek kwam een zeer hoge GHB-spiegel naar voren. Vast kwam te staan dat het middel bij leven was toegediend en dit de baby fataal is geworden.

De verdachte heeft niet kunnen verklaren hoe de GHB in de urine van het meisje is gekomen. Volgens justitie kan alleen de vrouw daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Ook al weet zij niet meer wat er is gebeurd, ze kende het gevaar van de door haar in huis gehaalde GHB, een middel dat gemakkelijk leidt tot een overdosis, aldus OM.

Risico

Daarmee heeft de vrouw willens en wetens een voor het kind levensgevaarlijk risico genomen, met de dood als gevolg. Het OM verwijt de moeder ook dat zij de baby in hulpeloze toestand heeft gelaten, omdat zij eerder op de avond, toen het kind al duidelijk niet in orde was, geen actie heeft ondernomen.

De ernstige verslaving van de vrouw houdt verband met een traumatische voorgeschiedenis. Volgens justitie moet zij in een verslavingskliniek behandeld en langdurig begeleid worden.

De zaak wordt woensdag voortgezet met het pleidooi van de advocaat van de vrouw.